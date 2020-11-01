Беременная от перуанского шамана российская поэтесса и победительница хип-хоп-баттла Versus Марина Кацуба призналась, что испытывает проблемы с финансами, и попросила поклонников помочь ей деньгами. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На слуху: беременная поэтесса прокляла шамана

В своем посте 33-летняя Кацуба рассказала о том, что в этом году планировала начать сбор денежных средств на выпуск своего нового альбома, однако «Вселенная внесла коррективы». По ее словам, заботу о ней и будущем ребенке захотел взять на себя 25-летний возлюбленный поэтессы по имени Семен, который встречаясь с ней всего неделю, «по неведомым причинам решил выдать малышу свои фамилию и отчество».

«Если Вы хотите поддержать нашу, внезапно образовавшуюся ячейку общества, которой через трудности и приключения, хорошо бы перебраться в Москву, мы будем признательны. Все втроем», — написала поэтесса.

Также Кацуба рассказала, как протекает ее беременность. Девушка испытывает постоянное желание спать, резкую смену эмоций, снижение трудоспособности.

Ранее в октябре Марина Кацуба сообщила, что забеременела от перуанского шамана и пожелала ему гореть в аду. Она призналась, что шокирована поведением «хозяина сперматозоида». Поэтесса пояснила, что намерена растить ребенка без отца, однако добавила, что ее поддерживают семья, друзья и любимый мужчина. Еще тогда она жаловалась на отсутствие постоянного источника дохода и на травлю, с которой столкнулась после новости о беременности. Девушка утверждала, что ей начали писать оскорбления.