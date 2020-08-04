В июне этого года Настя Лисова, бывшая участница телепроекта «Дом-2», поделилась с подписчиками новостью, что они с мужем стали обладателями нового особняка в подмосковном элитном посёлке. Сейчас супруги готовятся к рождению на свет второго малыша и очень надеются, что успеют переехать до его рождения.



Лисова с мужем и старшим ребёнком жили в квартире в столице, которая в ближайшем будущем станет для них тесной. Поэтому они долго не раздумывали и приобрели особняк. Многие вещи уже перевезены и рабочие скоро начнут завозить мебель. На сегодняшний день сделана 3D-визуализация проекта, по которому понятно, как помещение будет выглядеть в результате.



Анастасия Лисова поделилась с подписчиками объёмным изображением гостиной своего особняка. Поклонники отметили большие панорамные окна, высокие потолки, обилие светлых оттенков и белой мебели. Ощущается дизайнерское чувство вкуса и стиля. Семья мечтает переехать в новое жильё ещё до рождения малыша. Судя по всему, сделать это у них легко получится.