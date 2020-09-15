Бывший возлюбленный Кристины Дерябиной не хочет с ней делить квартиру. Будущая мама рассказала своим подписчикам, что ей снова предстоит ходить по судам, ведь её бывший подал апелляцию.



Ещё недавно экс- участница телепроекта «Дом-2» Кристина Дерябина радовалась своей победе в суде над бывшим молодым человеком. Но на днях стало известно, что мужчина подал апелляцию, он хочет быть единственным собственником жилья. Кристину это очень расстроило, ведь она понимает, что её ждут многочисленные нервотрёпки и слёзы. Девушка не понимает, когда же закончатся её мучения.



Стоит напомнить, что 26 августа Кристина поделилась радостью с фолловерами, рассказав, что она выиграла дело у бывшего жениха. Суд решил, что девушка имеет право на половину совместной двухкомнатной квартиры в Мытищах. Тогда же Кристина рассказала, что суд был очень сложным. Сейчас Дерябина надеется также на благоприятный исход разбирательств, ведь её адвокатом, как и в первый раз, стала Катя Гордон.