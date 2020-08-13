Участница телепроекта «Дом-2» Ангелина Монах должна родить совместного со Степаном Меньщиковым ребёнка в начале сентября. Недавно она сделала скрининг, который показал, что у ребёнка есть небольшое отклонение от нормы – маленький вес. Ангелина пытается успокоиться, но всё равно довольно сильно переживает.



Сама беременность 39-летней Гели проходит хорошо. На очередном приёме у врача ей сказали, что обвития нет, размер и рост хорошие, но есть небольшой дефицит веса – в 37 недель малыш весит 2,3 кг. Вообще за всю беременность супруга Степана набрала 12 килограмм, что вполне нормально. Предположительную дату родов Ангелине ставят на 4 сентября.



В соцсетях подписчики поспешили успокоить будущую маму, приведя похожие примеры со счастливым концом. Многие призвали Ангелину не верить в результаты УЗИ на все сто процентов, а довериться своим ощущениям и стараться меньше переживать, ведь спокойствие будущей мамы – залог здоровья малыша.