Бывшая участница проекта Александра Гозиас сумела наладить свою жизнь за периметром. В настоящий момент у неё есть любимый мужчина, от которого она ждёт ребёнка. И всё бы хорошо, но прошлое Александры в лице Ильи Кроткова никак не хочет её отпускать. Гозиас давно планирует перевезти их с Ильёй совместную дочь из Калининграда в Москву. Кротков категорически против переезда. Своё решение он объясняет тем, что хочет больше времени проводить с дочерью.



Кротков пошёл на серьёзный шаг и подал в суд исковое заявление об определении места жительства ребёнка. Гозиас старалась уладить всё мирным путём, однако уговорить бывшего супруга отозвать иск у неё не получилось. Тогда Саша объявила Кроткову войну, решив подать встречный иск на алименты.



Своим подписчикам девушка рассказала, что сейчас Кротков находится в Калининграде, где проживает в данный момент и их совместная дочь. Однако он проводит с ней мало времени, приезжая лишь раз в неделю. А дочь он не разрешает перевозить в Москву по одной простой причине – чтобы насолить бывшей жене.