Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Ашмарина ждёт появления на свет близнецов. Девушка рассказала своим подписчикам, что она шокирована своим огромным животом. Сейчас Алёна находится на пятом месяце интересного положения, а на вид кажется, что ей рожать уже на днях. Будущая мама опубликовала видео в своём микроблоге, призывая фолловеров удивиться большому размеру живота вместе с ней.



Алёна станет мамой в третий раз, но это первая её многоплодная беременность, поэтому она не ожидала таких больших форм. Экс-участница телестройки продемонстрировала огромный живот и подписала, что ей кажется, будто голова уже смотрится отдельно от тела.



Совсем недавно будущая мама вместе с двумя дочерями провела недельный отдых в солнечной Турции. Девушка рассказала, что мечтает жить поближе к солнцу и морю, почаще отдыхать. К сожалению, пока Алёна вынуждена находиться в Москве, потому что не может оставить свой бизнес без присмотра. До родов Алёне не удастся ещё раз побывать на отдыхе, но потом она надеется наверстать упущенное.