Бывшая участница проекта Алёна Ашмарина всегда была известна своими смелыми и дерзкими поступками. Теперь она решила остричь свои роскошные длинные волосы почти «под ноль». Перед своими подписчиками она предстала с очень короткой стрижкой и окрашенными в тёмный цвет волосами. Чтобы никто не подумал, что это лишь парик, девушка выложила в сеть все этапы своего преображения.



Поклонники отметили, что новая причёска очень идёт беременной Алёне, с ней она стала выглядеть ещё более молодо и дерзко. В своём микроблоге Алёна показала, как сначала окрашивает волосы в более тёмный цвет, а потом безжалостно избавляется от длинных и роскошных прядей.



Причёску Алёна сменила, когда срок её беременности составил 16 недель. Считается, что первые три месяца интересного положения самые сложные и опасные. Алёна рассказала, что сейчас она стала чувствовать себя гораздо лучше, её полностью перестал мучить токсикоз и неприятные ощущения. Стоит напомнить, что в скором времени у экс-участницы «Дома-2» появится ещё двое дочерей.