Как известно, бывшая участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас во второй раз находится в интересном положении. Девушка всегда отличалась замечательным здоровьем и грамотным подходом к своему питанию. Во время беременности Саша старается ещё больше питаться полезными продуктами, насыщать свой организм витаминами и вести максимально здоровый образ жизни. Но иногда даже самая правильная программа может дать сбой. К примеру, если съесть слишком много одной и той же еды.



В своём недавнем отравлении Александра обвиняет обычный яблочно-морковный фреш. Возможно, Гозиас выпила его в слишком большом количестве. Насладившись вкусным напитком накануне вечером, девушка наутро уже обнималась с унитазом, как написала у себя в микроблоге.



У себя на странице Саша задала вопрос подписчицам, которые уже оказывались в подобных ситуациях. Скорее всего, кто-то сумел помочь девушке справиться с недомоганиями, ведь следующие видео указывали на то, что Саша решила посетить ресторан.