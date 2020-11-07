Как оказалось, одним из первых симптомов может быть психическое расстройство.

Ученые продолжают изучать коронавирус и в журнале Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy был описан новый симптом заболевания. Он может проявиться как самый ранний.

Как отметили авторы исследования, уже известно, что коронавирус влияет на центральную нервную систему и способен провоцировать появление различных нейрокогнитивных изменений.

В качестве одного из симптомов COVID-19 может наблюдаться делирий. Это психическое расстройство, при котором нарушается сознание и мышление, может наблюдаться помутнение сознания.

Специалисты связывают проявление делирия с гипоксией, а также другими факторами. Например, это может быть отек мозга. В качестве примера они приводят 18 изученных случаев смерти зараженных в возрасте до 32 лет, у которых наблюдалась гипоксия и сильное поражение головного мозга. При этом заражение происходит через органы дыхания. В целом на этот путь заражения приходится около 90% всех случаев заражений.

Как отметили ученые, влияние повреждений мозга на здоровье тех, кто справился с инфекцией, еще предстоит выяснить. Не исключены долгосрочные и даже непоправимые последствия.

Ранее в ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом и ближайших перспективах.