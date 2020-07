Бэнкси присоединился к дискуссии о необходимости ношения масок в Великобритании оригинальным способом: художник показал, как рисует в вагонах метро крыс, которые пытаются соответствовать новым требованиям.

В своем инстаграме он выложил ролик, в котором, предположительно, сам (в костюме сотрудника клининговой компании, в маске, кепке и очках) рисует своих знаменитых грызунов, у которых не получается надеть маски и применить санитайзер по назначению.

Крысы у него чихают и используют маски как парашюты. В конце ролика Бэнкси пишет: «I get lockdown» («Я на карантине») на стене станции, затем двери вагона закрываются, мы видим надпись «I get back up again» («Я снова воспряну»), и звучит песня “Tubthumping” группы Chumbawamba: «I get knocked down, but I get up again, you’re never gonna keep me down» («Меня сбили с ног, но я снова поднимаюсь, вы не сможете заставить меня сдаться»).

Сам художник прокомментировал свое видео: «Без масок не пускают».

Пользователи хвалили Бэнкси, удивлялись, что «некоторые пассажиры были с ним рядом и не знали об этом» (just_wale) и предполагали, что «этот вагон теперь продадут на Sotheby’s» (mangoose_).

Накануне мэр Лондона Борис Джонсон предложил сделать ношение масок обязательным не только в метро, но и в магазинах.