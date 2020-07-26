Известный британский уличный художник Бэнкси пожертвовал серию из трех картин на тему европейского миграционного кризиса благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме, сообщает издание Independent.

В триптихе под названием «Вид на Средиземное море 2017» (Mediterranean Sea View 2017) на фоне морских пейзажей в стиле XIX века изображены покинутые спасательные жилеты и круги. Согласно изданию, стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Картины будут выставлены на продажу аукционным домом «Сотбис» 28 июля, сообщает издание. Вырученные средства будут направлены в медицинский центр «Вифлеемское арабское реабилитационное общество» (BASR).

Отмечается, что до этого работы на протяжении трех лет хранились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель, вмещающий десять номеров, расположен напротив Израильского разделительного барьера — стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.

Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.