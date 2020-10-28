Развивающиеся страны потратили на преодоление последствий пандемии в среднем 5% ВВП. А экономически развитые страны — 12%. В итоге восстановление экономики и снижение уровня безработицы после первой волны пандемии в США и Европе идет быстрее, чем в России. Не допустить ее взрывного роста можно, если не вводить новый локдаун и максимально стимулировать рост ВВП, отмечают эксперты.

Cкорость восстановления глобальной экономики будет напрямую зависеть от размеров финансовых вливаний со стороны государств, считают эксперты Счетной палаты РФ.

«После прохождения странами апрельского пика пандемии и объявления первого раунда стимулов власти развитых стран анонсировали новые антикризисные программы. Так, Япония в конце мая развернула дополнительную программу поддержки экономики стоимостью $1,1 трлн (22% ВВП), Германия в июне объявила о новом пакете мер стоимостью €130 млрд (4% ВВП), ЕС и Великобритания приняли новые антикризисные меры в июле в размере €750 млрд (6% ВВП) и 30 млрд фунтов (1,4% ВВП) соответственно», — говорится в исследовании СП, обнародованном на ее официальном сайте в среду, 28 октября.

«В целом, стоимость фискальных стимулов, принятых в странах G20, достигает 12,1% ВВП данных стран», — уточняется в докладе.

В группе развивающихся стран, включая Россию, фискальное стимулирование экономики тоже было значительным, но менее масштабным, — около 5% ВВП.

Эксперты СП проанализировали, на какие направления группа экономически развитых стран направит усилия для предотвращения второй волны коронакризиса. В первой фазе кризиса госсредства направляли, в основном, на «преодоление краткосрочных последствий пандемии за счет предоставления прямых субсидий населению, отсрочки или снижения налоговых платежей, реструктуризации займов или предоставления льготных кредитов предприятиям».

А «второй транш» антикризисных вливаний будет ориентирован «в инфраструктурные проекты и „зеленые“ технологии (ЕС, Великобритания), строительство жилых домов (Австралия, Канада), программы переквалификации работников для их подготовки к структурным изменениям на рынке труда (Великобритания, Корея).

Минус 400 млн рабочих мест

Проблемам пострадавшего от последствий пандемии рынка труда в докладе аудиторов СП посвящена отдельная глава.

»Во втором квартале 2020 года количество рабочих часов во всем мире снизилось на 14% относительно четвертого квартала прошлого года, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест с полной занятостью», — говорится в докладе со ссылкой на статистику Международной организации труда.

Фактические показатели оказались хуже майских прогнозов, предполагавших потерю 305 млн рабочих мест. Среди развитых стран наибольший уровень безработицы был в США (14,7%) и Канаде (13,7%).

При этом в США с апреля действовала программа предоставления зарплатных кредитов малому и среднему бизнесу с возможностью их обращения в безвозвратный грант (Paycheck Protection Program). Тем не менее даже столь лояльная программа не позволила полностью предотвратить рекордный рост безработицы, отмечают аудиторы СП.

Не всегда шел на пользу и одновременный запуск правительством альтернативной меры поддержки безработных.

Уволенным дополнительно еженедельно выплачивали к пособию по безработице $600.

Это приводило в некоторых случаях «к преднамеренным увольнениям сотрудников с низкооплачиваемых должностей».

В странах Европы, напротив, удалось сдержать резкий рост безработицы (в период с февраля по июнь безработица в ЕС возросла с 6,5 до 7,1%) благодаря более эффективному, чем в США, механизму поддержания занятости, предусматривающему предоставление компенсаций сотрудникам по потерянному доходу вследствие сокращения рабочих часов напрямую от государства, без участия финансовых посредников.

Среди развивающихся стран наиболее стремительный рост безработицы наблюдался в Индии — 23,5%. В Бразилии — 12,9%. В России в период с февраля по июнь рост безработицы увеличился с 4,6 до 6,2%.

Кудрин задал собственный ориентир

Счетная палата впервые подготовила доклад, в котором аудиторами дан собственный анализ основных макроэкономических параметров мировой и российской экономики.

«Мы подготовили прогноз, чтобы иметь собственный бенчмарк, и тем самым повысить доказательность выводов и системных рекомендаций Счетной палаты как о качестве, так и о достоверности прогноза, разрабатываемого Минэкономразвития России», — пояснил мотив публикации доклада аудитор Дмитрий Зайцев.

Этот «собственный бенчмарк» оказался пессимистичнее ожиданий правительства в отношении многих прогнозных показателей. В том числе, и по динамике ВВП России, и по уровню безработицы.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российские власти не склонны камуфлировать проблему безработицы, она широко обсуждается. Наибольший интерес представляют меры купирования безработицы, реализуемые сейчас в разных странах, подробно представленные в докладе Счетной палаты.

Справедливости ради стоит отметить, что не только Европейский, но и Евразийский союз обеспокоен этой проблемой. Это следует из повестки состоявшегося в среду Делового форума ЕАЭС. В августе 2020 года по сравнению с августом прошлого года (последние актуальные данные) количество безработных в Евразийском союзе увеличилась в 3,8 раза, в том числе в России — в 5,1 раза, в Казахстане — на 24,8%. При этом она уменьшилась в Белоруссии на 16,7%, Киргизии — на 5,5%, Армении — на 3%.

В итоге, безработных сейчас в пяти странах ЕАЭС немногим более 4 млн человек при общей численности населения в 180 млн

По словам министра экономики Евразийской комиссии Сергея Глазьева, драматизировать ситуацию с безработицей не стоит.

«Я бы не стал говорить о взрывном росте безработицы. Да, она действительно выросла, особенно в связи с социальными ограничениями пострадала сфера услуг. Но безработица у нас носит временный характер и я уверен, что она будет снижаться по мере восстановления экономической активности», — сказал Глазьев в кулуарах форума, его слова приводит «БелТА».

«Работа без границ» спасет киргизского таксиста

Как пояснили «Газете.Ru» в Евразийской комиссии, в декабре состоится запуск информационной системы «Работа без границ». Она позволит получить доступ к информации о вакансиях и соискателях во всех пяти странах-членах ЕАЭС.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев считает, что ситуация на рынке труда контролируемая.

«Пандемия обнажила достаточно широкий круг проблем, которые будут влиять на рынок труда не один год. К примеру, от пандемии в меньшей степени пострадали промышленно развитые регионы и центры. Потому что крупные предприятия и заводы продолжали работу и в трудный период локдауна. Регионы, ориентированные на сферу услуг, торговли просели достаточно серьезно, и эта тенденция, к сожалению, еще продолжается», — говорит Фатеев.

По его словам, потерявшие работу люди готовы сейчас трудоустраиваться за меньшее вознаграждение.

«Это присутствует. Но массового найма квалифицированных работников «за копейки» — такого нет, особенно если мы говорим про технические специальности», — считает вице-президент ТПП.

Какие меры следовало усиливать правительству по восстановлению рынка труда — это дискуссионный вопрос, на который нет однозначного ответа, считает Фатеев.

«Но точно скажу одно — стараться не допустить полного локдауна», — заключает он.

Эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева обрисовала положение работодателей как ситуацию сильно выраженной неопределенности и просевшего спроса на фоне второй волны пандемии.

«Многие из них вынуждены с приостанавливать проекты до лучших времен или сокращать производство и персонал, поэтому найм высококвалифицированных работников ведется не очень активно. А по рабочим специальностям, наоборот, растет дефицит», — говорит она.

По мнению Киселевой, проблема состоит в том, что российское правительство не планирует дополнительных мер поддержки бизнеса и населения. Наоборот, принимаются решения о повышении налоговой нагрузки, сокращаются госрасходы, завершается период действия ряда мер, направленных на поддержку безработных. В частности, с 1 сентября минимальный размер пособия по безработице снова составляет 1500 руб. вместо 4500 руб. А при расчете пособия по безработице учитывается средний заработок на прежнем месте работы, который еще надо подтвердить.

Эксперты сходятся во мнении, что лучший способ сократить безработицу — это стимулирование экономического роста за счет смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности кредитных ресурсов, увеличения госрасходов.

«Это позволит создать в России новые, более производительные рабочие места и обеспечить повышение занятости и доходов населения, раскрыть потенциал развития регионов страны и обеспечить децентрализацию экономической активности и в итоге добиться роста ВВП», — говорит эксперт ИКСИ.

Но с экономическим ростом в России существуют проблемы: даже официальные прогнозы правительства имеют тенденцию к ухудшению — по ним снижение ВВП составит 3,9%. А в макроэкономическом бенчмарке от главы Счетной палаты Алексея Кудрина прогноз по сокращению ВВП в этом году еще выше — 4,2%.