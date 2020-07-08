Власти Зимбабве предложили белым фермерам, которые были насильственно выселены со своей земли в ходе серии вторжений, начавшихся 20 лет назад, 3,5 миллиарда долларов для урегулирования их спора с правительством, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на директора Союза коммерческих фермеров Бена Гилпина.

Согласно агентству, предложение касается активов на более чем четырех тысячах захваченных фермах, но при этом не включает саму землю. Гилпин отметил, что окончательное соглашение еще не достигнуто.

Агентство отмечает, это предложение является попыткой закрыть спор, «который привел экономику Зимбабве к свободному падению, сократив экспортные доходы и приведя к санкциям со стороны других стран и политических блоков, включая США и Европейский союз».

Правительство Зимбабве утверждает, что земля была захвачена насильственно в колониальные времена и должна была быть возвращена чернокожим зимбабвийцам, пишет агентство.