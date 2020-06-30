Публикация в СМИ сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам за вознаграждение нападать на американских солдат «играет на руку» РФ и служит ее интересам, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

«Есть два плохих следствия этой статьи. Первое – эта статья затруднит формирование консенсуса по этому вопросу и проверку разведданных. Второе – такие противоречия и разногласия (в США) прямо играют на руку России и, к сожалению, служат ее интересам», — заявила Макинани на брифинге.

По ее словам, после «утечек» из американской разведки никто не захочет делиться с США ценной информацией и тайно сотрудничать, опасаясь, что его личность будет раскрыта.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.