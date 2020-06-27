Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам «охотиться» за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, «неаккуратна», ни президент США Дональд Трамп , ни вице-президент Майк Пенс таких данных не получали, говорится в заявлении Белого дома.

Как отметила пресс-секретарь администрации Кейли Макинани , от разведки ежедневно поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю. «Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что это указывает не на «достоинства вероятных данных разведки, а на «неаккуратность истории New York Times».

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.

Посольство России в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей. Российский МИД назвал сообщение NYT фейком.

Позднее и радикальное движение «Талибан» опровергло утверждения о том, что оно якобы получало деньги от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.