Белый дом провел в понедельник брифинг для членов конгресса по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением «Талибан» и о проводящейся проверке этого, говорится в распространенном во вторник заявлении конгрессменов-республиканцев Майкла Маккола и Адама Кинзинджера.

«Сегодня высокопоставленные лица из администрации, включая директора национальной разведки, советника Белого дома по национальной безопасности и главу аппарата Белого дома, провели для нас закрытый брифинг по поводу сообщений СМИ о том, что Россия предлагала вознаграждение афганским боевикам, чтобы те убивали военных США и коалиции», — говорится в сообщении.

По словам авторов заявления, сейчас идет проверка того, насколько достоверны эти сообщения.

«Мы считаем, что важно дать провести эту проверку, перед тем как принимать какие-либо ответные меры», — призвали конгрессмены.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.