Белый дом во вторник проведет брифинг для группы демократов по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением «Талибан», сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.

Как добавляет телеканал, помощник Хойера отметил, что брифинг для группы демократов не станет заменой брифинга для всех членов палаты представителей. По сведениям агентства Рейтер, брифинг в Белом доме состоится в 8 утра по местному времени (15.00 мск).

В понедельник Белый дом провел брифинг для членов конгресса по публикации о якобы имевшем место сговоре России с «Талибаном», сообщили конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Адам Кинзинджер. По их словам, сейчас идет проверка того, насколько достоверны сообщения СМИ.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.