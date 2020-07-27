Диагноз «коронавирус» подтвержден у советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена, для президента Трампа или вице-президента Майка Пенса риска нет, говорится в пресс-релизе Белого дома.

«Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — говорится в сообщении.

Белый дом заверил также, что Совет национальной безопасности при Белом доме, работой которого руководит О’Брайен, функционирует без каких-либо проблем.

О’Брайен — наиболее высокопоставленный сотрудник Белого дома и наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших.