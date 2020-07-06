Белый дом выступил в защиту слов президента Дональда Трампа, что 99% случаев COVID-19 «абсолютно безвредны».

«Это было фактическое заявление, основанное на науке и демонстрирующее, что уровень смертности в нашей стране очень низкий… Президент отмечал тот факт, что огромное большинство американцев, которое подхватит коронавирус, переживет это», — сказала журналистам на брифинге пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

Она продемонстрировала график, из которого следует, что в США смертность от коронавируса ниже, чем во Франции, Великобритании и Италии. Однако тот же график противоречит словам Трампа: на нем показано, что смертность в США составляет немногим менее 5% от числа выявленных случаев коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.