Белый дом отрицает разногласия между президентом США Дональдом Трампом и главным инфекционным врачом Энтони Фаучи.

Ранее Белый дом предоставил СМИ перечень ошибочных утверждений, допущенных главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи по теме коронавируса. Фаучи не раз публично опровергал заявление Трампа и в последнее время не появлялся на брифингах рабочей группы администрации по борьбе с коронавирусом, хотя давал интервью и выступал в конгрессе.

«Доктор Фаучи и президент всегда сохраняли очень хорошие отношения», — заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента Кейли Макинани.

«Мы не предоставляли журналистам оппозиционный доклад, мы ответили на очень конкретные вопросы, которые перед нами поставили: Washington Post спросил о том, что президент указывал на то, что доктор Фаучи допускал ошибки, и мы ответили на то, о чем нас попросили», — пояснила Макинани. «Слова о том, что существует оппозиционный доклад – не могут быть более далеки от правды», — сказала пресс-секретарь Трампа, в ответ на просьбу пояснить, почему в Белом доме приняли решение поделиться со СМИ мнением анонимных сотрудников администрации.

Сам Трамп позже заявил журналистам, что у него «очень хорошие отношения» с Фаучи с самого начала его работы в группе Белого дома по борьбе с коронавирусом и что он считает Фаучи «очень хорошим человеком».

Как сообщило радио NPR, в предоставленном Белым домом документе говорилось, что «несколько представителей Белого дома обеспокоены числом случаев, когда доктор Фаучи ошибался».

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус диагностирован у более чем 3 миллионов человек, более 133 тысяч скончались. В ряде штатов сейчас фиксируются рекордные с начала пандемии случаи числа заболевших.