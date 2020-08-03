Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что Коммунистическая партия Китая может следить за американскими детьми через приложение TikTok.

«Я знаю, что TikTok — это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос», — сказал Наварро в интервью Fox News.

"Сейчас уже почти 10 часов утра (17 мск — ред.) Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным", — сказал Наварро.

Он также выразил скептицизм относительно возможной покупки TikTok американской корпорацией Microsoft. По его словам, сама Microsoft работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.