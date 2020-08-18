Администрация США уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции в связи с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу Axios.

«Я думаю, на самом деле мы исчерпали (список) лиц, против которых можно ввести санкции», — заявил Вульф, отметив, что администрация США «делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности».

По его словам, он видел «из данных разведки», что Россия якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Вульф отметил также, что Москва якобы «продолжала это делать в течение последних четырех лет».

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, Москва это отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.