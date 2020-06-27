Совет национальной безопасности США (СНБ) в субботу отказался прокомментировать Mpravda.com публикацию газеты New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским талибам награду за убийство американских военнослужащих.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

Позднее и радикальное движение «Талибан» опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.

«Мы не комментируем якобы имевшие место внутренние обсуждения в совете СНБ», — заявил Mpravda.com руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот.