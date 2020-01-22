Ведущий прогноза погоды Александр Беляев заявил, что анализы хорошие и врачи посоветовали ему прекратить принимать лекарства от рака легких. Об этом он рассказал «СтарХит».

«Рамблер» писал, что ранее рак легких, с которым много лет борется ведущий, дал тяжелые осложнения на нервную систему. Однако Беляев заявил, что со сбоем удалось справиться.

«Анализы хорошие. Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить. Но знать, что показатели стабилизировались, приятно!» — отметил Александр Беляев.

Он также заявил, что по совету врачей «прекратил принимать онкологические таблетки».

«Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик. Вот и следую прописанным рецептам!» — рассказал известный ведущий прогноза погоды.

По словам Беляева, главным сюрпризом для него в день рождения, который он отметил в начале января, стала «возможность жить 365 дней в году».

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