Уровень безработицы в июне 2020 года, по прогнозу, может составить 6,3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«В июне — сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит, скорее, 6,3%», — сказал Белоусов.

По данным Росстата, в апреле 2020 года уровень безработицы вырос на 1,1 п.п. и составил 5,8%. В мае 2020 года уровень безработицы составил 6,1%.