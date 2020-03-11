Риски роста цен на лекарства и бытовую технику не критические, в случае необходимости власти России предпримут меры для сдерживания цен на жизненно важные медикаменты. Об этом в среду, 11 марта, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

После распада сделки ОПЕК+ 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий в Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

Из-за нестабильности на мировых рынках власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния».

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и вовсе заявили о близости России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта и достиг уровня 3,12 пункта. Однако в Центре политических технологий к такому прогнозу отнеслись с «большой осторожностью».