Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии показала — граждане поняли, что могут «потерять страну», и «уцепились» за нее, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Опирайтесь на наших людей, на белорусов! Они сегодня, я нутром это чую, поняли, что могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, когда люди валом пошли, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят», — заявил Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности во время выборов. Его слова приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Явка избирателей на выборах президента в Белоруссии за два дня досрочного голосования составила, по данным ЦИК, 12,75%.