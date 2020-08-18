Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».

После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

"Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров – запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования, в том числе, и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами", — заявила во вторник Колесникова. При этом она не уточнила, о каких "внешних партнерах" идёт речь.

По ее словам, должна быть «понятная, ясная и кристальная структура этого общения», обсуждения трансфера власти, чтобы «она была понятна не только внутри, но и снаружи».