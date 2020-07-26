Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», — говорится в карточке Тихановского на сайте «Миротворец».

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена.

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня правозащитный центр «Весна» сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.

В июле Тихановский также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».