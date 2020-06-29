Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в понедельник его жена Марина Адамович.

«Николай Статкевич, который должен был выйти на волю (после отбытия административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии – ред.), «задержан по подозрению в осуществлении преступления по части 1 статьи 342 «подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок». Он будет находиться в изоляторе временного содержания», — написала жена политика в Facebook.

Mpravda.com пока не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу этого задержания.

В мае Статкевич анонсировал подачу в ЦИК списков инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты, приглашал граждан прийти и поддержать его. Документы были поданы, однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Статкевича, поскольку он имеет непогашенную судимость. Статкевич, который баллотировался в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж Сергей и его сторонники. Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок на предвыборном пикете в Гродно, выросло до десяти и может еще измениться.

Двадцать пятого июня глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий. Эти акции сопровождались задержаниями активистов. Белорусские правозащитники также информировали о ряде случаев возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, в частности, по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».