Видеоблогер Сергей Тихановский, супруга которого выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии, оставлен в карцере до 26 июня, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

Центр 13 июня сообщил, что Тихановский помещен в карцер СИЗО до 19 июня, точная причина наложенного ареста неизвестна.

«Блогер YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня. Об этом правозащитному центру «Весна» сообщила его жена, выдвиженка в кандидаты в президенты Светлана Тихановская, когда сегодня (20 июня) пыталась ему передать передачу», — говорится в сообщении на сайте «Весны».

Mpravda.com на данный момент не располагает комментарием со стороны правоохранительных органов.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост.

Сам Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье «насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел». Кроме того, 16 июня «Весна» сообщила, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

Супруга Тихановского заявляла, что в ее адрес поступают угрозы в связи с участием в избирательной кампании.

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