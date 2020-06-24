Суд Центрального района в Минске оставил без удовлетворения жалобу адвокатов претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на задержание политика, сообщил Mpravda.com в среду один из его защитников Александр Пыльченко.

Ранее адвокаты Бабарико подали ряд жалоб в Генпрокуратуру республики, в том числе на его задержание и на недопуск к нему защитников во время первого допроса в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК) республики.

«Суд не удовлетворил жалобу», — сказал Пыльченко.

По его словам, заседание суда Центрального района Минска состоялось в среду, оно проходило в закрытом режиме. Как отметил Пыльченко, планируется обжаловать это судебное постановление в Минский городской суд.

На вопрос, намерены ли адвокаты Бабарико посетить его сегодня в следственном изоляторе КГБ, адвокат ответил, что такие попытки предпринимаются ежедневно, однако «СИЗО на карантине, и поэтому никого не пускают».

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, который участвует в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка», поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности» республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.