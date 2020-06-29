Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с ней соседи Белоруссии, включая РФ, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта. Информации о том, когда произойдет полное открытие границ России, пока нет, она поступит от правительственного штаба, но пока решений не принималось, заявил 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует 14-дневный карантин.

«Вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших (коронавирусной инфекцией – ред.) в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — 2-3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — приводит слова Семашко Sputnik Беларусь.

Посол отметил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Он напомнил, что с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет на пересечение границы между Белоруссией и Россией для грузового транспорта, а недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», — сообщил Семашко.

Он добавил, что до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Белоруссию граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, отметил посол, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам.