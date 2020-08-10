Работу некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине приостановили, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.

«По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный», — говорится в публикации.

При этом журналистам не удалось подтвердить или опровергнуть эти сведения, так как их собеседники перестали выходить на связь.

Также, отмечает Sputnik, дозвониться до руководителей предприятия не получилось.

Ранее представители БМЗ в беседе с агентством сообщали, что информация о готовящейся забастовке сотрудников завода не соответствует действительности.

Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет порядка 11 тысяч человек.

Беспорядки в Белоруссии

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным результатам лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,08 процента голосов.

Вечером недовольные результатами белорусы вышли на улицы, для разгона силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадало около сотни людей, некоторых из них доставили в больницы.

Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Позиция Лукашенко и Тихановской

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.

Она подала жалобу в ЦИК.

Также Тихановская назвала реакцию властей на начавшиеся накануне протесты неприемлемой, а также отметила, что официальный Минск несет ответственность за случившееся. Она выразила надежду, что если протесты повторятся, то они пройдут мирно.

«Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью <…>. Это все на их совести, не на нашей», — заключила кандидат.

Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.

При этом, по мнению Лукашенко, правоохранительные органы уберегли митингующих от критического шага: ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. Однако если бы они дошли до Дворца Независимости, то был бы уже другой расклад, поскольку там работает Служба безопасности, подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что власти во время выборов хотели подарить людям праздник, и те «действительно откликнулись», но те, кто хотели испортить этот день, «засветились еще ярче».