14 сентября президент Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд Начиная с 2008 года Россия выдала Белоруссии восемь кредитов на $8 млрд «Секрет» вспомнил, какие денежные отношения связывают две страны и кому еще власти России помогли деньгами за последние три года.

Белорусский счёт

У России и Белоруссии непростая история денежных отношений: за 25 лет, пока страной управляет президент Александр Лукашенко, Россия потеряла на поддержке Белоруссии $98,7 млрд Из них как минимум $1,4 млрд долгов по разным соглашениям, в том числе $471 млн внешнего долга. Сейчас задолженность Минска перед Москвой составляет почти $8 млрд (48% внешнего госдолга).

$30 млн для Киргизии

В меньшую сумму обошлись бюджету долги Киргизии, которые Россия полностью списала в феврале 2018 года. Протокол об урегулировании задолженности в $240 млн ратифицировал Владимир Путин. Впрочем, в конце марта 2019 года российское правительство вновь выделило госбюджету Киргизии $30 млн

€38 млн для Кубы



Одним из рекордсменов по финансовым вливаниям из России стала Куба. В феврале 2019 года Россия одобрила для неё кредит по линии военно-технического сотрудничества на €38 млн

В 2014 году Россия простила Кубе долг почти в 1000 раз большей суммы — около $32 млрд Но даже на этом помощь острову не закончилась: управделами президента России выдало $9,5 млн на реставрацию купола Национального Капитолия в Гаване.

€172 млн для Сербии

Задолженность Сербии перед Россией — $647 млн, сообщал Минфин страны. Несмотря на это, осенью 2019 года Россия согласилась дать Сербии €172,5 млн под 2%.

Деньги выделили под строительство электротехнической инфраструктуры на двух участках сербской железной дороги и единого диспетчерского центра управления поездами.

€200 млн для Молдавии

Один из лидеров списка должников России — Молдавия, общая задолженность которой по российским госкредитам составила $40 млн Впрочем, это не помешало России и Молдавии подписать новое соглашение о кредите в апреле 2020 года, когда россияне сидели на самоизоляции.

«Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере €200 млн», — написал президент республики Игорь Додон в Facebook.

Деньги должны направить на нужды страны, в том числе финансирование инфраструктурных объектов.

$5 млрд для Венесуэлы

Крупнейшим должником России называют и Венесуэлу, в экономику которой Москва вложила примерно $17 млрд И продолжает помогать — поставками нефти, газа и лекарств от COVID-19.

$25 млрд для Египта

В список должников России неожиданно попал и Египет. В октябре 2018 года на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи Владимир Путин объявил, что выделил Каиру $25 млрд на атомную электростанцию. Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что деньги есть в Фонде национального благосостояния — том самом, который гарантирует «устойчивый механизм пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации».