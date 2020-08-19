Нынешнее противостояние и «смущение» в белорусском обществе вызвано «дерзким нарушением» людьми божественных заповедей, считает архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

«Подвижники благочестия говорят, что Господь прогневался на нас за то, что мы не выполняем свое земное предназначение, не готовимся к жизни вечной с Богом, а живем на земле, дерзко нарушая заповеди, совершаем страшный грех убийства своих детей – аборты. Поэтому Господь и попускает такое смущение нашей стране», — отметил архиерей в проповеди после Божественной литургии по случаю праздника Преображения Господня.

Он напомнил, что на днях священный синод Белорусской православной церкви обратился ко всем верующим с просьбой усилить свои молитвы за Белоруссию. По его словам, Церковь призывает всех к покаянию – изменению жизни и очищению совести, предупреждая, что «бесследно ничего не проходит».

«Призываю вас быть не посторонними наблюдателями и судьями происходящего сегодня в нашей стране, а горячими молитвенниками, чтобы Господь помиловал нашу землю белорусскую», — добавил иерарх.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.