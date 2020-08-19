Ряд белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили перестать выступать за сборную страны, если ряд их требований не будет выполнен.

Согласно тексту письма, опубликованному на сайте «Прессбол», главное требование авторов письма — «признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии».

Подписавшиеся требуют провести повторные выборы президента страны.

Помимо этого, авторы письма потребовали освободить граждан, задержанных во время демонстраций, реабилитировать всех политических заключенных, а также наказать виновных в избиении и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.

Письмо подписали 110 человек, среди которых серебряный призер Олимпады легкоатлет Андрей Кравченко, «художница» Наталия Лещик, которая выигрывала серебро на Играх 2012 года, чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев, чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман и другие.