Белорусским правозащитникам стало известно о новых случаях возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Брестский блогер Сергей Петрухин доставлен в изолятор временного содержания Минска. Он, как и (блогер — ред.) Сергей Тихановский, и еще как минимум десять человек, задержан в рамках уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них» – ред.), связанной с событиями в Гродно 29 мая. В течение трех дней ему может быть предъявлено обвинение», — говорится в сообщении на сайте центра.

При этом правозащитники полагают, что арестованный на 15 суток блогер и пресс-секретарь инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской Александр Кабанов проходит по этому делу. «Правозащитникам известно, что уголовное дело возбуждено в отношении блогера Владимира Цыгановича. Статья пока выясняется», — говорится в сообщении.

Центр также отмечает, что ранее стало известно о заведенном уголовном деле в отношении администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и слуцкого блогера Владимира Неронского. В этих случаях также идет речь о статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в отношении Неронского возбудили уголовное дело за оскорбление в его ролике на Youtube-канале представителя власти — председателя Слуцкого райисполкома.

Как сообщают на сайте «Весны», предвыборный пикет в Гродно, который фигурирует в уголовных делах против ряда блогеров, был «мирным собранием в рамках избирательного процесса и никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было». Касательно статьи «оскорбление представителя власти», которая вменяется слуцкому блогеру, отмечается, что данные дела, по рекомендациям ОБСЕ, надо декриминализировать и рассматривать в порядке гражданского судопроизводства: данная статья влечет за собой повышенную ответственность за оскорбление именно должностных лиц по сравнению с обычными гражданами.

«Принимая во внимание это и последнее заявление министра внутренних дел, мы приходим к выводу, что уголовное преследование всех перечисленных выше блогеров носит политический характер», — говорится в сообщении. В этой связи правозащитники требуют немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам.

В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий. Наиболее крупные акции протеста в виде «цепочек солидарности» прошли 19 июня в разных городах страны. В пресс-службе МВД Белоруссии Mpravda.com сообщали, что в минувшую пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным правозащитного центра «Весна», во время этих акций были задержаны более 360 человек.