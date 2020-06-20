Около 80 человек, включая журналистов, были задержаны в Минске после итоговых предвыборных пикетов, которые состоялись в рамках кампании по выборам президента Белоруссии, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии Николай Козлов и Ольга Ковалькова установили последние пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Пикеты завершились тем, что люди в разных районах Минска выстраивались в «цепи солидарности», тем самым поддерживая претендентов на пост президента республики, альтернативных действующему президенту Александру Лукашенко. Через несколько часов после начала акций правоохранители провели в столице ряд задержаний. Стихийные «цепи солидарности» выстраивались и в регионах республики.

В частности, по уточненной информации «Весны», в Минске были задержаны около 80 человек, включая восьмерых журналистов и двух членов инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Журналистов вскоре отпустили.

Задержания участников протестных акций прошли и в других городах республики – Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Молодечно, Новополоцке, Гродно, Орше и Слуцке.

Mpravda.com не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по этому поводу.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные, по его словам, митинги с нарушением законов и норм морали. На совещании в эту пятницу он заявил, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации.