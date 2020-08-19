Координационный совет оппозиции Белоруссии выступает за максимально добрые и глубокие отношения с РФ, заявил член совета, экс-министр культуры Павел Латушко.

«Нас пытаются все время обвинить в том, что якобы существует какая-то программа разрыва или ограничения отношений с РФ. Это абсолютная глупость. Это не соответствует действительности. Такой программы не существовало, и никогда не обсуждалось, и не стоит в перспективе для обсуждения. Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические приоритеты нашей страны. Они есть, и мы исходим из тех, которые существуют на сегодняшний день: максимально добрые, глубокие отношения с РФ, потому что последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%», — сказал Латушко журналистам.

В то же время он отметил, что «Беларусь — часть и европейской цивилизации, исторически, и мы заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС, потому что это второй рынок, это новые технологии».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.