Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.

Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.

Ковалькова рассказала, что список подбирался так, «чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».

Она добавила, что все, кто высказал желание работать, смогут войти в расширенный состав совета и участвовать в заседаниях рабочих и экспертных групп. Кроме того, сейчас также рассматриваются заявки делегатов от крупнейших заводов в стране.

В состав совета вошли 35 человек:

—Светлана Алексиевич —Нобелевский лауреат по литературе;—Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;—Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;—Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;—Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;—Лилия Власова — международный медиатор, юрист;—Виталий Волянюк — директор Probusiness;—Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока;—Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»;—Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;—Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;—Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;—Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;—Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;—Максим Знак — юрист;—Светлана Калинкина — журналист;—Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;—Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;—Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;—Дмитрий Крук — экономист;—Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества;—Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;—Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;—Сергей Макейков — делегат БМЗ;—Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;—Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;—Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;—Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;—Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;—Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;—Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»;—Владимир Цеслер — художник;—Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;—Юлия Чернявская — культуролог, профессор;—Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.

Ковалькова заявила, что регламент совета будет опубликован в ближайшее время, первое заседание состоится на днях.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.