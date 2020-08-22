Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что в пятницу вечером мининформации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа (белорусская служба «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность» и другие) и политических движений, также «с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО «Белорусская ассоциация журналистов». Кроме того, сообщили в БАЖ, в пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка госпредприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии».

«ОО «Белорусская ассоциация журналистов» связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников, считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси… Требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — говорится в заявлении, размещенном организацией в Facebook в субботу.

В заявлении отмечается также, что в результате этих действий властей не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и «ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации».

БАЖ требует разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий. Заявление В пятницу вечером… Опубликовано БАЖ — Беларуская асацыяцыя журналістаў Пятница, 21 августа 2020 г.

Ранее белорусский портал Tut.by сообщал, что в список ресурсов, к которым ограничен доступ по решению мининформа, попали более 70 ресурсов, включая популярные VPN-сервисы.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.