Очередная «нефтяная война», разразившаяся между Белоруссий и Россией в предыдущие полгода, завершилась долгожданным перемирием. Минск и Москва подписали соглашение об условиях поставки российской нефти в Белоруссию, заявил премьер-министр соседней страны Роман Головченко. Он не стал детализировать условий соглашения, отметив лишь, что они «в принципе соответствует интересам Беларуси».

Минск и Москва на уровне премьер-министров согласовали цены на «черное золото» из России и подписали соглашение об условиях поставки нефти в Белоруссию, сообщил премьер-министр РБ Роман Головченко. На уточняющий вопрос об условиях соглашения, Головченко ответил, что «в принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопрос оплаты поставок энергоносителей».

Между тем вопрос цены за российскую нефть последние полгода был серьезным камнем преткновения в отношениях двух стран. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ в Белоруссию, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским нефтяным компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть. На этом фоне Белоруссия начала импорт нефти из альтернативных источников, закупив через порты Литвы и Украины несколько танкеров у независимых трейдеров, а также в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.

Судя по просочившейся информации, достигнутые договоренности глав правительств Белоруссии и России предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году согласованы в объеме 24 млн тонн, но фактический их объем будет значительно меньше: ведь в первом квартале российское «черное золото» в Белоруссию не поступало и было замещено поставками из других источников.

Между тем, поставки российской нефти в Белоруссию являются для Минска серьезной опорой для пополнения доходов федерального бюджета. В 2017 году страны подписали соглашение, позволяющее Белоруссии до 2024 года получать сырье по льготным ценам. После так называемого налогового маневра, к которому Россия приступила в 2019 году (он заключается в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении налога на добычу полезных ископаемых), субсидирование белорусской казны остановилось. Что и заставило Минск выражать публично свое недовольство Москвой и искать замену российскому «черному золоту».

Сейчас вроде бы статус-кво в российско-белорусских нефтяных отношениях восстановлен, но осадок, как говорится, остался. Во всяком случае, на днях министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сделал резонансное заявление о том, что его страна продолжит и дальше искать альтернативы поставкам нефти из РФ. По его словам, диверсификация поставок нефти имеет приоритет над экономической целесообразностью.

Впрочем, на данный момент объем танкерных (то есть, альтернативных российским) поставок углеводородов в Белоруссию составляет около 1 млн тонн — менее 5% от общего среднегодового объема нефтяного импорта Белоруссии. Об этом «» сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он усомнился, что Минск сумеет найти вариант, по которому любая поставка нефти из любых регионов мира будет дешевле, чем предлагает Россия. По мнению эксперта, все демарши белорусской стороны и «громкие» высказывания Лукашенко на нефтяную тему напоминали рекламную акцию. «Ссориться с Москвой Батька не мог себе позволить. Это невыгодно Белоруссии, поскольку внешних союзников, помимо России, у Минска не так уж много. Москва и Минск были обречены на то, чтобы договориться о нефтяных поставках», — считает Пикин.