Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, сообщили в пресс-службе главы республики.

Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Специалисты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.