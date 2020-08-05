Белоруссия в августе 2020 года снизит закупки нефти у России до 1,21 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

По его словам, потребности Белоруссии в нефти в августе определены на уровне 1,37 миллиона тонн. Объемы сверх 1,21 миллиона, купленных у России, белорусская сторона закроет за счет Азербайджана и США. На август намечены две танкерные поставки из этих стран общим объемом 160 тысяч тонн.

В июле 2020 года Белоруссия закупила у России нефть в объеме 1,58 миллиона тонн. В целом, в январе-июле российские нефтяники поставили в Белоруссию 6,14 миллиона тонн топлива, что на 37,4 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу 4 августа 2020 года заявил, то бюджет страны потерял более 600 миллионов долларов из-за нефтяных разборок с Россией. Он анонсировал новую схему поставок нефти и газа в республику после 2025 года, согласно которой Белоруссия будет диверсифицировать источники топлива. В настоящее время помимо России республика закупает сырье у Азербайджана, Норвегии, США и Саудовской Аравии. Прежде Россия была единственным поставщиком для белорусской стороны.