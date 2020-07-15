МИД Белоруссии направил приглашения наблюдать за выборами президента страны, назначенными на 9 августа, в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее в среду БДИПЧ ОБСЕ распространило сообщение, в котором говорится, что бюро не будет направлять наблюдательную миссию на выборы президента Белоруссии, поскольку не получило приглашения от властей.

«Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в комментарии Глаза, опубликованном в среду пресс-службой МИД в Facebook.

Он подчеркнул, что «это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами». «Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ», — подчеркнул Глаз.

Глаз добавил, что «Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения». «И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до (директора – ред.) Ингибьерг Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить», — подчеркнул он.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК во вторник зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двоим отказал. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты, которая намечена на 14 июля. Глава ЦИК выражала надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка. В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск пригласит международных наблюдателей после того, как минздрав выскажет свое мнение относительно ситуации с COVID-19.