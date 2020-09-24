Снижение переработки нефти и пауза в экспортных поставках привели к потере более $150 миллионов для белорусского бюджета. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Елена Печень.

Она назвала платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объёме поступают в бюджет Белоруссии, наиболее проблемными. С января по июль 2020-го годовой план по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты закрыт чуть более, чем на 13%.

«Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановкой экспорта белорусской нефти, за этот период составили более 400 млн белорусских рублей», — цитирует Regnum Печень.

Названная замминистра сумма эквивалентна примерно $154 млн по нынешнему курсу.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства спрогнозировали снижение мирового объёма переработки нефти в 2020 году на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале переработка сырья уменьшилась на 13,4 млн баррелей в сутки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писал NEWS.ru.