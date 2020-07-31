Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал Кулеба.

Он отметил, что украинские правоохранители активно работают над списком. «Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — сказал Кулеба, добавив, что правоохранители проверят всех задержанных на предмет гражданства Украины. Кулеба также напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины.

По словам главы ведомства, Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины.

Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.