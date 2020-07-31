Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, сотрудники правоохранительных органов уже активно работают над списком и проверят, у кого из задержанных есть украинское гражданство.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Киева.

Задержание россиян

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, их назвали «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера». Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Посол в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что россияне могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за пределами Белоруссии. При этом он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.

Дипломат добавил, что россияне были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка», так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну».

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — подчеркнул Мезенцев.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Лукашенко 24 июля, выступая перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут «подтянуть» обученных иностранцев, «профессиональных военных», «бандитов», которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.