Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.

Генпрокуратура особо отметила, что процесс возвращения прошел в полном соответствии с международно-правовыми нормами и законами двух стран.

Разбирательство вокруг сложившейся ситуации продолжится.

Задержание россиян в Белоруссии

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные не совершали противоправных действий, а официальная Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина.

Провокация третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

В итоге, подчеркнула дипломат, факты показали, что в этом была замешана еще одна страна.

С аналогичным заявлением также выступил посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер «масштабной аферы», в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.

Реакция Украины

Выдача Минском Москве задержанных ранее граждан России еще не означает «конец истории», заявил в пятницу замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

Дипломат напомнил о принципе взаимности и отметил, что «он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции». «К слову, Белоруссия (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины», — подчеркнул он.

«Никакие вагнеры» не повлияют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы «абсолоютно испортились», подчеркнув, что «никакие вагнеры» на них не повлияют.

Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России», — заявил Лукашенко.